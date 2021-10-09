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Кейтеринг в Санкт-Петербурге

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для частных и корпоративных мероприятий

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EAT Catering — это
Авторская кухня
БОЛЬШОЙ ВЫБОР БАНКЕТНЫХ НАКРЫТИЙ И ФУРШЕТНЫХ СИСТЕМ
Разнообразные варианты посуды, приборов, эксклюзивные фуршетные системы, большой выбор текстиля
Заинтересованность в результате
Мы дорожим Вашим доверием и своей репутацией. Каждое мероприятие для нас индивидуальное. В момент согласования, обязательно уточняем все тонкости и детали, изучаем площадку где будет все проходить. Собрав всю информацию, мы предоставляем сервис высокого качества.
дегустация блюд
Всегда есть возможность провести дегустацию, чтобы оценить качество блюд и сервировки и дать возможность скорректировать меню Вашего праздника
Создаем индивидуальное меню исходя из концепции мероприятия с привлечением бренд-шефа. Каждое мероприятие для нас – это произведение искусства.
Оперативность
Наша команда обладает всем необходимым, чтобы организовать экстренное мероприятия за 24 часа. Составить смету за 30 минут
всегда На связи
Мы доступны без перерывов и выходных. Быстро реагируем на все возможные запросы.
Кофе брейк
ФУРШЕТ
БАНКЕТЫ
BBQ МЕНЮ
Кофе брейк это перерыв для перекусов во время различных мероприятий, формат не предполагает рассадку гостей
Популярный формат кейтеринга, закуски подаются на фуршетной линии, гости располагаются за коктейльными столами стоя, с напитками и легкими закускам
Торжественная форма кейтеринга – обслуживания мероприятия, предлагает банкетную рассадку, подача еды-индивидуально или в стол
Приготовление происходит на открытом огне. Много часов без остановки мы жарим на нем бургеры, ребрышки, стейки, ростбиф, pulled pork, кебабы, курицу тандури, сосиски, рыбу, овощи, кукурузу и все, что только можно пожарить
МЕНЮ
МЕНЮ
МЕНЮ
МЕНЮ
форматы обслуживания
детское меню
мероприятии на воде
выездной бар
коктейльный вечер
Специальное меню, рассчитанное на особенности детских мероприятий и соответствующее обслуживание
Кейтеринг для мероприятия, которое проводится на борту яхты, теплохода или любого другого судна
Персональное обслуживание бармена с профессиональным оборудованием и презентабельной посудой. Барная карта обсуждается персонально с каждым гостем в зависимости от запроса и пожеланий
Подходит для выставок, симпозиумов, конференций, деловых сделок, совещаний и подобных мероприятий с масштабной площадью и большим количеством гостей
МЕНЮ
МЕНЮ
МЕНЮ
МЕНЮ
анимационный кейтеринг
Авторский формат, в котором гости по желанию могут принимать участия. Жарить закуски на декоративном гриле, готовить сорбет с жидким азотом -195 °С, выкопать из огорода овощи со съедобной землей и тд. И при этом не отвлекаться от общения
МЕНЮ
СКОРО ЗДЕСЬ ПОЯВИТСЯ МЕНЮ
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Корпоративы
Свадьбы
Банкеты
Дни рождения
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Доставка боксов EAT Catering
Также Вы можете заказать доставку наших гастро-боксов для любых случаев или собрать для себя из позиций в меню
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Сайт нашей доставки
Кейтеринг для мероприятий с накрытием и обслуживанием премиального уровня по доступным ценам
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Наши контакты:
eat.catering@mail.ru

Санкт-Петербург, Выборгская наб., 49

ООО "НЬЮ ЛУК"
ИНН: 7811710276
ОГРН: 1187847289112