Хочу поблагодарить вас, Ованес и вашу команду от лица всего коллектива «Семейной стоматологической клиники Nord Dental», за атмосферу праздника, созданную на нашем корпоративном мероприятии в Кёрлинге. Первый раз воспользовалась услугами компании EAT catering. Очень довольны. Всё было безупречно. Мы потеряли много бойцов на ледяных дорожках кёрлинга, их сложно было оторвать от банкетной зоны. Вкусные закуски и напитки, приветливые, симпатичные официанты. Отдельно хочется отметить качество исполнения блюд. Все было организовано на высочайшем уровне. Все очень вкусно! Спасибо огромное!