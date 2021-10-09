Мы занимаемся организацией мероприятий - корпоративов и тимбилдингов. Когда 5 лет назад нам cрочно понадобился кейтеринг, причем с хорошей кухней, на большую удачу нам порекомендовали EAT catering. Наше первое мероприятие было не из простых: локация посреди леса без коммуникаций, очень требовательный клиент. Тогда Ованес и его ребята сделали всё на высоком уровне. С тех пор мы сделали множество мероприятий с разным бюджетом и форматом: от барбекю в середине леса для 10 человек, до банкетов для больших компаний. Мы очень любим своего партнёра EAT catering и если нам понадобится накормить самых "высоких" гостей, то мы обратимся именно к ним.